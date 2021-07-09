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مصرع عامل وإصابة طفل في حادثين منفصلين بسوهاج

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مصرع عامل وإصابة طفل في حادثين منفصلين بسوهاج مصرع عامل وإصابة طفل في حادثين منفصلين بسوهاج

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لقى اليوم عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله بمنزل تحت الإنشاء بدائرة مركز جرجا، فيما أصيب طفل بحالة إعياء شديد وتسمم إثر لدغ عقرب بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص أنه في الحادث الأول بمركز جرجا، تبلغ من مستشفى سوهاج الجامعى بوصول محمد. أ. ح «36 سنة – عامل» ويقيم بمدينة جرجا جثة هامدة ادعاء سقوط من علو، وقرر شقيقه عطية «43 سنة- عامل» أنه حال عمل شقيقه أعلى سقالة خشبية بالطابق الرابع بمبنى تحت الإنشاء بذات الناحية، اختل توازنه وسقط أرضًا، مما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وفى مركز طما، تبين للرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث المركز، وصول الطفل محمود. م. خ «12 سنة- تلميذ» إلى المستشفى المركزي مصاباً بحالة إعياء شديد وتسمم ادعاء لدغ عقرب، وأفاد شقيقه إسلام. م «20 سنة- طالب»، بأنه أثناء لهو شقيقه المذكور بالمنزل لدغه عقرب، مما أدى لإصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر بالحادثين المحضران اللازمان، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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