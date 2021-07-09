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رئيس جامعة كفرالشيخ ناعيًا جيهان السادات: نموذج فريد للمرأة المصرية

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رئيس جامعة كفرالشيخ ناعيًا جيهان السادات: نموذج فريد للمرأة المصرية رئيس جامعة كفرالشيخ ناعيًا جيهان السادات: نموذج فريد للمرأة المصرية

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نعى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ ببالغ الحزن وعميق الأسى، السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، معبرًا عن حزنه العميق لرحيل نموذج فريد للمرأة المصرية، مثمناً دورها الوطني، ومواقفها النبيلة الوطنية أثناء حكم الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام وإسهاماتها الاجتماعية والثقافية ورعاية العديد من الأنشطة النسائية والطلابية والشبابية.

وتتقدم أسرة جامعة كفرالشيخ بخالص العزاء لجمال السادات والأسرة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

المصرى اليوم

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