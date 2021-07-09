محافظ القاهرة ينعي جيهان السادات : ضربت مثلا عظيما للمرأة المصرية

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نعى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة السيدة الفاضلة جيهان السادات حرم السيد الرئيس الراحل أنور السادات التي رحلت عن عالمنا اليوم تاركة سيرة عطرة من التضحيات والعمل الدؤوب من اجل الوطن الغالي مصر .

وأكد أن الراحلة ضربت مثلا عظيما للمرأة المصرية التي شهدت على لحظات حاسمة في تاريخ الوطن معربا عن خالص العزاء لأسرة الفقيدة الراحلة وداعيا المولى ان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان .

يذكر ان فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد اصدر قرارا اليوم بإطلاق اسم السيدة جيهان السادات على محور الفردوس احد اهم المحاور التي تم انشاءها على ارض العاصمة.