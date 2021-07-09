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أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن ناديه لم يتفاوض مع رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال طارق جبريل، في تصريحات تلفزيونية: «لا أساس من الصحة لما تردد عن دخولنا في مفاوضات مع رمضان صبحي، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي»، مؤكدًا: «لا توجد نية لدى نادي الزمالك للتعاقد مع رمضان صبحي».

وأضاف: «مع احترامي لرمضان صبحي فهو لاعب كبير وأي نادي يتمنى التعاقد معه ولكن لم يتم فتح الموضوع، داخل الزمالك».

وأشار: «نادي الزمالك كان في حالة صعبة إداريًا وماليًا خلال الفترة الماضية»، مضيفًا: «أنا كنت متحفظ على فتح حساب لتلقى الدعم والتبرعات من جماهير الزمالك، معظم الأعضاء وافقوا على تلك الفكرة وأنا وافقت، ولكني كنت متحفظ لأن كنت أخشى من ردود الفعل».

وأوضح: «عندما بحثت في الأمر وجدت أن كثير من الأندية في أوروبا والسعودية وتونس والمغرب، تعتمد على تلقى الدعم والتبرعات»، مؤكدًا: «ما فعله الزمالك ليس بدعة».

وواصل: «الدعم الذي تلقيناه حتى الآن من الجماهير مش كبير، سنعلن خلال 3 أشهر ما جمعه الزمالك من حساب الدعم، من جماهير النادي».