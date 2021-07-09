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: لم نتفاوض مع رمضان صبحي.. وتبرعات الجماهير مش كبيرة

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الزمالك: لم نتفاوض مع رمضان صبحي.. وتبرعات الجماهير مش كبيرة : لم نتفاوض مع رمضان صبحي.. وتبرعات الجماهير مش كبيرة

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أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي ، أن ناديه لم يتفاوض مع رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال طارق جبريل، في تصريحات تلفزيونية: «لا أساس من الصحة لما تردد عن دخولنا في مفاوضات مع رمضان صبحي، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي»، مؤكدًا: «لا توجد نية لدى نادي الزمالك للتعاقد مع رمضان صبحي».

وأضاف: «مع احترامي لرمضان صبحي فهو لاعب كبير وأي نادي يتمنى التعاقد معه ولكن لم يتم فتح الموضوع، داخل الزمالك».

وأشار: «نادي الزمالك كان في حالة صعبة إداريًا وماليًا خلال الفترة الماضية»، مضيفًا: «أنا كنت متحفظ على فتح حساب لتلقى الدعم والتبرعات من جماهير الزمالك، معظم الأعضاء وافقوا على تلك الفكرة وأنا وافقت، ولكني كنت متحفظ لأن كنت أخشى من ردود الفعل».

وأوضح: «عندما بحثت في الأمر وجدت أن كثير من الأندية في أوروبا والسعودية وتونس والمغرب، تعتمد على تلقى الدعم والتبرعات»، مؤكدًا: «ما فعله الزمالك ليس بدعة».

وواصل: «الدعم الذي تلقيناه حتى الآن من الجماهير مش كبير، سنعلن خلال 3 أشهر ما جمعه الزمالك من حساب الدعم، من جماهير النادي».

المصرى اليوم

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