غلق كلي لشارع محمد نجيب بميدان عرابي بمنطقة القاهرة الجديدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بيان حول تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية بإمتداد شارع محمد نجيب بميدان عرابى «مناطق الرحاب» بالقاهرة الجديدة، الأمر الذي يستلزم غلق كلى لحركة المرور من بعد طريق السويس بحوالى (100 متر) إتجاه ميدان عرابى مع تحويل حركة المركبات للإتجاه الآخر، وتنفيذ فاصل لإتجاهات الحركة وإستحداث فتحة بجزيرة المنتصف لإعادة حركة المركبات مرة أخرى ولحين الإنتهاء من أعمال التنفيذ لمدة يومين إعتباراً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً يومى السبت والأحد المقبلين دون تعطيل للحركة المرورية.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.