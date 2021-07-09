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هاني كمال ينضم إلى اسرة «ألمظ وسي عبده»

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هاني كمال ينضم إلى اسرة «ألمظ وسي عبده» هاني كمال ينضم إلى اسرة «ألمظ وسي عبده»

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انضم الفنان هاني كمال إلى اسرة مسرحية «ألمظ وسي عبده» ليقدم خلال العمل احد الادوار الرئيسيه في الموسم الثاني المقرر افتتاحه بمدينة الإسكندرية قريباً.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

«ألمظ وسي عبده» تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوي.

بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، طارق مرسي، عماد عبدالمجيد، محمد الخيام، صابر عبدالله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

الجدير بالذكر أن «ألمظ وسي عبده» إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

المصرى اليوم

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