صحة المنيا تنجح في إجراء عمليتين لزراعة قرنية كاملة

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أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجهود مديرية الصحة في تنفيذ مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة، موجهاً بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

وأكد المحافظ أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا نجح في إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الاانتظار، موجهاً الشكر للفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، مشيراً إلى مدى التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية، وتحت إشراف ورعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إرسانى مقار، مدير مستشفى الرمد، أن العملية الأولى أجريت لمريضة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت تعانى من قرنية مخروطية، والأخرى أجريت لمريضة في أواخر الخمسينات كانت تعانى من سحابة بالقرنية، ومياه بيضاء متقدمة، حيث تم إجراء عملية ثلاثية (إزالة مياه بيضاء + زراعة عدسة + زراعة عدسة).