صحة المنيا تنجح في إجراء عمليتين لزراعة قرنية كاملة

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أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجهود مديرية الصحة في تنفيذ مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة، موجهاً بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.
وأكد المحافظ أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا نجح في إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الاانتظار، موجهاً الشكر للفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، مشيراً إلى مدى التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية، وتحت إشراف ورعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور إرسانى مقار، مدير مستشفى الرمد، أن العملية الأولى أجريت لمريضة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت تعانى من قرنية مخروطية، والأخرى أجريت لمريضة في أواخر الخمسينات كانت تعانى من سحابة بالقرنية، ومياه بيضاء متقدمة، حيث تم إجراء عملية ثلاثية (إزالة مياه بيضاء + زراعة عدسة + زراعة عدسة).