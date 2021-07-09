تزايد الإقبال على سوق الأسماك الجديد في بورسعيد

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شهد سوق الأسماك الجديد بحى العرب، اليوم الجمعة، اقبالاً كبيرًا من أبناء المحافظة وعدد كبير من الزائرين من المحافظات الأخرى، إذ أشاد الجميع بما لمسوه في سوق الأسماك الجديد من طفرة في مستوى الخدمات، وتوافر لكافة أنواع الأسماك وتصميم السوق الذي يوفر النظام وعدم التكدس بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى للسوق.

وقال عدد من زائرى السوق من المحافظات المجاورة، إن بورسعيد أصبحت تشهد كبرى المشروعات التنموية في عدد من المجالات خلال فترة وجيزة، معربين عن فخرهم بما يحدث على أرض الباسلة من خطة للتنمية الشاملة والتى تعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة بين محافظات مصر، وتساهم في تحقيق أعلى مستوى من السياحة للمحافظة.