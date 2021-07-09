أخبار عاجلة

ضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية في المنيا -
حملة لرصف الطرق وإزالة الإشغالات في الحامول -
«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف -
البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز -
طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة -
قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر -
اعلامي: رمضان صبحي بياخد ٢٠٠ مليون جنية ومش عارف يجيب جول -
الزمالك يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ -
11 سبتمبر انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية -
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تزايد الإقبال على سوق الأسماك الجديد في بورسعيد

Print
تزايد الإقبال على سوق الأسماك الجديد في بورسعيد تزايد الإقبال على سوق الأسماك الجديد في بورسعيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق الأسماك الجديد بحى العرب، اليوم الجمعة، اقبالاً كبيرًا من أبناء المحافظة وعدد كبير من الزائرين من المحافظات الأخرى، إذ أشاد الجميع بما لمسوه في سوق الأسماك الجديد من طفرة في مستوى الخدمات، وتوافر لكافة أنواع الأسماك وتصميم السوق الذي يوفر النظام وعدم التكدس بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى للسوق.

وقال عدد من زائرى السوق من المحافظات المجاورة، إن بورسعيد أصبحت تشهد كبرى المشروعات التنموية في عدد من المجالات خلال فترة وجيزة، معربين عن فخرهم بما يحدث على أرض الباسلة من خطة للتنمية الشاملة والتى تعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة بين محافظات ، وتساهم في تحقيق أعلى مستوى من السياحة للمحافظة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة