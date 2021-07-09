فنون الزمن الجميل لأوبرا عربى ضمن فعاليات «صيف إسكندرية»

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تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، في تقديم الفقرات الفنية لفعالية الفنية «صيف إسكندرية»، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بفرع ثقافة الإسكندرية، بإقليم غرب ووسط الدتا الثقافى، حيث شاركت فرقة «اوبرا عربي» تدريب الفنان محمد مصطفي، في ثالث أيام فعاليات «صيف إسكندرية».

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبها تقديم الفرقة فقراتها الفنية من أوبريتات واسكتشات وإستعراضات من زمن الفن الجميل، وسط اعجاب وتفاعل الجمهور ومنها «ريا وسكينه، حارة السقايين، عايز أروح، قلبي دليلي، 5 قارات، منديل الحلو، حنكوره، بتسأل ليه عليا، شارع محمد على، زي العسل، هو وهي، أرابيسك، كوتو موتو، لعبة الأيام، إللي يقدر على قلبي، حلوه يا بلدي، حلاوة شمسنا، قال جاني بعد يومين، يا سلام على حبي وحبك، أهل الفن».

كما تضمنت الفعاليات إقامة معرض كتاب على هامش المهرجان من إصدارات الهيئة، تضمن العديد من الإصدارت في مختلف العلوم.

يُذكر أن فاعلية «صيف إسكندرية» تستمر على مسارح قصور ثقافة «الأنفوشى، ثقافة مصطفى كامل والشاطبى»، حتى منتصف شهر أغسطس القادم وبمشاركة العديد من فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية بالهيئة.