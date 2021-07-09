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12 نصيحة من تعليم شمال سيناء لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء

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12 نصيحة من تعليم شمال سيناء لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء 12 نصيحة من تعليم شمال سيناء لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء

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وضعت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عدد 12 نصيحة لطلبة الثانوية العامة، قبل انطلاق امتحانات نهاية العامة في تمام الساعة التاسعة من صباح غدا السبت.

وشددت المديرية في بيان لها على الذهاب إلى مقر لجنه الامتحان قبل موعد الامتحان المحدد لانهاء اجراءات التعقيم والاجراءات الامنيه، مع عدم التجمع خارج أو داخل اللجنه «توجه إلى لجنتك وحدد مقعدك».

وقالت المديرية للطلبة، احرص على وجود ادواتك معك «قلم جاف ازرق / قلم رصاص جيد / مسطرة / استيكة / تابلت الوزارة»، موكدة على أنه يسمح لكل طالب بدخول الكتاب المدرسي أو صورة منه مع تدوين أي ملاحظات باليد، عدا ذلك غير مسموح لاي مطبوعات باي شكل .

أكدت المديرية على أنه غير مسموح بدخول موبايل أو أي اجهزة من شأنها التصوير بغرض نشر الامتحان حيث ستعرض نفسك لعقوبات كبيرة، مطالبة بالتأكد من استلام كراسه الاسئه بالاضافه إلى ورقة الاجابه «بابل شيت».

تابعت المديرية، اقرأ الاسئله جيدا قبل الاجابه واجب بهدوء واستخدم القلم الرصاص قبل تسويد مكان الاجابه بالقلم الجاف الازرق وحدد بالمسطرة تحت ومكان وضع اجابتك، وحافظ على ورقه الاجابه (بابل شيت) من تعرضها للتلف باي شكل عند الاجابه أو خلال التسويد بالقلم الجاف أو تعرضها للثقب عند وضعك للاجابه، حتي لاتضيع وقتك بطلب تغييرها لان ذلك يتطلب اجراءات وعمل محضر حيث أنك في احتياج للوقت لانهاء الاجابه في الزمن المحدد .

أوضحت المديرية، أنه لاتقف كثيرا امام التفكير في الاجابات بل انهي ماتعرفه وتثق في اجاباته واترك الاسئله للمراجعه والتفكير في الوقت المتبقي، ولاتنسي كتابه بياناتك على كراسه الاسئله وعلي ورقه الاجابه، ولاتنسي التوقيع في الكشوف لتاكيد الحضور وغيرها من تأكيد حضورك للامتحان، ولاتنسي تسليم كراسات اجابه المواد الغير مضافه للمجموع في الموعد المحدد والتوقيع على ذلك .

المصرى اليوم

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