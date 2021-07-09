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مصرع ربة منزل سقطت عليها «نخلة» في العدوة بالمنيا

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مصرع ربة منزل سقطت عليها «نخلة» في العدوة بالمنيا مصرع ربة منزل سقطت عليها «نخلة» في العدوة بالمنيا

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لقيت «ربة منزل» مصرعها، سقطت عليها نخلة، أثناء غسيل الاواني بمركز العدوه في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع صباح، ر، ش، 32 سنه، ربة منزل، ومقيمة بقرية كفر عبدالخالق، بمركز العدوه، سقطت عليها «نخلة» أثناء غسيل الأواني بمجري مائي بالقرية .

كشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش الصحة، وجود شرخ بالجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، وكسور بالقدمين، وعدم وجود شبهه جنائية.

تم نقل جثمان ربة المنزل، إلى مشرحة مستشفي العدوه المركزي، تحت تصرف النيابة العامة ..

المصرى اليوم

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