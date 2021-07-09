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محافظ سوهاج يطمئن على اتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة غدا

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محافظ سوهاج يطمئن على اتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة غدا محافظ سوهاج يطمئن على اتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة غدا

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اطمأن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة واستعداد مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق إمتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الثانوية العامة والمقرر لها غد السبت للشعبة الأدبية، وبعد غد الأحد للشعبة العلمية.

وأكد محافظ سوهاج- في تصريحات له اليوم- على ضرورة توفير كافة السبل لأداء الإمتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من ، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

ومن جانبه أوضح الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب، مشيرا إلى الإلتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا تضم كل حجرة امتحانية باللجنة أكثر من ١٤ طالبا، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.

وأشار أبوزيد، إلى أن ٢٣ ألف طالب وطالبة سيؤدون إمتحانات الثانوي العام هذا العام موزعين على ٨٠ لجنة على مستوى المحافظة.

المصرى اليوم

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