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محافظ بورسعيد ناعيًا جيهان السادات: قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية

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محافظ بورسعيد ناعيًا جيهان السادات: قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية محافظ بورسعيد ناعيًا جيهان السادات: قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية

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نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

قال الغضبان: «بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري، والتى تعد نموذجًا مصريًا مخلصًا لوطنه، ورمز من رموز الوطنية المصرية التي قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية الوطنية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، وكان لها بصمات واضحة في العمل السياسى وخدمة الوطن».

المصرى اليوم

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