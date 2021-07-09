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شمال سيناء تسجل «صفر» كورونا لليوم السابع على التوالي

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شمال سيناء تسجل «صفر» كورونا لليوم السابع على التوالي شمال سيناء تسجل «صفر» كورونا لليوم السابع على التوالي

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم الجمعة، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي.

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ السبت الماضي، بإجمالي عدد 527 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة، على شفاء 4 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3003 حالة، مع وجود 213 حالة وفاة، و4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و34 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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