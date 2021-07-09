«تعليم مطروح»: الصحافة المدرسية تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية

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قدم عاطف سلامة وكيل الوزارة أجمل التهاني القلبية لطلاب تعليم مطروح والمدارس الفائزة بالمراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات الصحافة المدرسية المتنوعة للعام الدراسي الحالي متمنياً لهم دوام التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق لرفع إسم المحافظة عالياً على مستوي الجمهورية بمختلف المسابقات الدراسية والتربوية.

وأهدي وكيل الوزارة انجاز الصحافة المدرسية إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه المستمر المنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية.

وأكد سلامة أن حصول مطروح على عدة مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية بالفنون المتنوعة للصحافة يعد استمرارا وامتدادا لتألق الطلاب والمدارس في كافة الأنشطة التربوية والطلابية بالمسابقات المركزية على مستوي الجمهورية.

وأوضح وكيل الوزارة أن تعليم مطروح حصد المركز الثالث جمهوري في مسابقة المناظرات لمرحلة الاعدادية والثانوية العامة والمركز الخامس جمهوري للمرحلة الابتدائية بينما نال المركز الرابع في مسابقة المعرض الصحفي على مستوي الجمهورية.

وقد أشاد مدير تعليم مطروح بإنجاز توجيه عام الصحافة المدرسية وحصول تعليم مطروح وابنائه على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية موجها الشكر للأستاذة منى ناصف مدير عام الشؤون التنفيذية والأستاذة ليلي عبدالهادي موجه عام الصحافة المدرسية داعياً الموجهين والاخصائيين لبذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفانى في العمل، للحفاظ على المستوى المتقدم المتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في ذلك النشاط والتطلع دائماً لمراكز أفضل ومستوى أعلى.