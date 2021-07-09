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يسعى مسؤولو نادي النجم الساحلي التونسي، من حسم التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة «الصباح» التونسية، أن نادي النجم الساحلي، يسعى لاستغلال توتر العلاقة بين حمزة المثلوثي، والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لحسم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديلا لوجدي كشريدة، الذي قرر الانتقال لصفوف سانت إيتيان الفرنسي.

وأوضحت أن هناك تقدم بشكل كبير، في المفاوضات بين النجم الساحلي وحمزة المثلوثي، خاصة مع رغبة الزمالك في التخلص من اللاعب، بسبب عدم قناعة كارتيرون، بإمكانياته الفنية.

يذكر أن المثلوثي، انضم لصفوف الزمالك في الصيف الماضي، قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي، في صفقة انتقال لاعب حر، ولكنه لم يستطع إثبات جدارته مع الفريق الأبيض.