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محافظ شمال سيناء يتفقد عدد من المشروعات بمدينة العريش

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محافظ شمال سيناء يتفقد عدد من المشروعات بمدينة العريش محافظ شمال سيناء يتفقد عدد من المشروعات بمدينة العريش

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قام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، بجولة في شارع أسيوط ومنطقة ابنى بيتك بالعريش تفقد خلالها أعمال الرصف الجارية في شارع أسيوط والطرق الداخلية لمنطقة ابنى بيتك بالزهور، ومتابعة الخدمات المقدمة لمواطنى ابنى بيتك، وأصدر تعليماته بسرعة استكمالها وتحقيق مطالب المواطنين في مختلف المجالات .

وتفقد المحافظ عددا من المشروعات المقرر تنفيذها في خطة التعمير للعام الحالى، ومن بينها أعمال رصف وانارة شارع الخزان.. حيث أصدر توجيهاته بسرعة انهاء الأعمال في المواعيد المقررة حرصا على خدمة المواطنين .

المصرى اليوم

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