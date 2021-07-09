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حسام موافى عن تليف الكبد: «أمر بسيط» ()

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حسام موافى عن تليف الكبد: «أمر بسيط» (فيديو) حسام موافى عن تليف الكبد: «أمر بسيط» ()

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنّ هناك رعب لدى بغض الأشخاص من معرفة أنهم يعانون من تليف الكبد، مضيفًا أنّ الأمر بسيط، ولو تخيلت أنك أتيت بزيت ساخن وسكبته على يدك، وبعد مرور 5 سنوات ستلاحظ أن الناس تسألك، هل سقط شيء ساخن على يدك؟، وذلك لأن شكلها الخارجي تغير، لكنها تؤدي وظيفتها، وما حدث لها عبارة عن تغيير في المظهر.

وتابع «موافي» خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أنّ الكبد الذي يعاني من تليف ظاهري، ينطبق عليه المثال السابق، إذ تكون حالته مستقرة لكن مظهره هو الذي تغير وذلك لا يستدعي القلق البالغ، موضحا أنه هناك فرق بين التليف البسيط وبين تلف وظائف الكبد الأساسية.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه حينما يظهر في الأشعة شكل الكبد غريبا، يجب الكشف على وظائف الكبد، للتأكد من قيامه بوظائفه، وفي حالة كانت الوظائف سليمة فلا خوف تغيير المظهر.

ونصح «موافي» بضرورة المتابعة الدورية كل 4 أشهر للتأكد من أن الكبد يعمل بشكل جيد، مضيفا أنه من وظائف الكبد الأساسية إنتاج الزلال في الدم، وحينما تتلف تلك الوظيفة يتوقف الكبد عن ضخ الزلال، ومن هنا تنشأ مشكلة تورم القدمين.

المصرى اليوم

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