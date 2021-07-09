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محافظ شمال سيناء يتفقد المنطقة الحرفية بالعريش

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محافظ شمال سيناء يتفقد المنطقة الحرفية بالعريش محافظ شمال سيناء يتفقد المنطقة الحرفية بالعريش

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قام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة ،محافظ شمال سيناء يرافقه المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، بتفقد أعمال المنطقة الحرفية في حى المساعيد بالعريش، وذلك لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة تمهيدا لتشغيلها بكامل طاقتها .

وأكد المحافظ على سرعة انهاء الأعمال الجارية تمهيدا لتشغيل المنطقة بكامل طاقتها لما تضمه من مشروعات وأعمال من ورش حرفية ومجمع صناعى حرفى وغيرها من مشروعات انتاجية كالمطحن ومحطة تعبئة اسطوانات الغاز .

وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة الانتهاء من مرافق الخدمات والبنية الأساسية التحتية الجارى انشائها لخدمة المنطقة الحرفية والمناطق المحيطة بها.. حيث تفقد عمليات رصف وتأهيل الطرق وتركيب خطوط الكهرباء والمياه وباقى مرافق الخدمات وأعمال الانارة والسور الخارجى والأبراج والكاميرات.. مشيرا إلى أن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيها لإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة والذى يضم عدد 47 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها: النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية .

كما زار المحافظ مطحن الدقيق داخل المنطقة، حيث تابع عمليات طحن القمح وانتاج الدقيق، والتقى مع عدد من أصحاب المطحن والورش الحرفية للوقوف على مطالبهم ومدى تحقيقها من خلال الأعمال الجارية .

المصرى اليوم

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