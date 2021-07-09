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مصرع سائق صدمة قطار على مزلقان «زكي» بقها

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مصرع سائق صدمة قطار على مزلقان «زكي» بقها مصرع سائق صدمة قطار على مزلقان «زكي» بقها

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لقى سائق مصرعه، إذ صدمة قطار أثناء عبورة مزلقان زكي، دائرة قسم شرطة قها، مستقلا «توك توك» قيادته.

تم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قها يفيد وقوع حادث تصادم قطار بتوك توك على مزلقان زكى دائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين انه أثناء غلق المزلقان لقدوم القطار قام السائق المتوفى بمحاول العبور فصدمة القطار ولقى مصرعة في الحال وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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