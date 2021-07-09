«برشلونة» يجنى الملايين من «يورو 2020»

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كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن تفاصيل الأموال التي سيحصل عليها نادى برشلونة إثر مشاركة لاعبيه مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة وفقًا للاتفاقية مع اتحاد الأندية الأوروبية (ECA) سيحصل على مبلغ 2 مليون و616 ألف يورو، نظير مشاركات لاعبيه في البطولة.

وسيحصل برشلونة على مبلغ 9000 يورو عن كل يوم قضاه اللاعبون مع منتخبات بلادهم الذين كانوا في صفوف برشلونة على الأقل في يوليو 2019 أمثال جوردى ألبا وسيرجيو بوسكيتس وجريزمان وديمبلى ولينجليت وفرينكى دى يونج.

وأشار التقرير إلى أن اللوائح تنص على أن المقابل المادى مرتبط بسوق الانتقالات الذي سجل النادى لاعبيه فيه، لذلك سيتقاضى لاعبون أمثال إريك جارسيا وممفيس ديباى بعدما انضما للفريق مؤخرًا 3000 يورو فقط في اليوم، أما بيدرى 6000 يورو، والذى لعب الموسم الماضى بقميص البارسا.

أما برايثوايت الذي قضى عامًا ونصف العام في صفوف برشلونة فسيحصل على 7500 يورو يوميًا.

بينما عثمان ديمبلى الذي تعرض للإصابة يوم 19 يونيو الماضى مع منتخب بلاده فرنسا، خلال مشاركته ضد المجر، فيمكن لبرشلونة الحصول على تعويض من الفيفا نظرًا لإصابته، بحد أقصى 20 ألفًا و584 يورو يوميًا، مع العلم أنه سيغيب لفترة 4 أشهر للإصابة، ما يعنى أن المبلغ قد يصل إلى 2.5 مليون يورو.

كوتينيو - صورة أرشيفية

في سياق آخر، يعود البرازيلى فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، إلى المدينة الكتالونية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ركبته بنهاية عام 2020.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية: «كوتينيو أصبح أخيرًا جاهزًا ويشعر أنه لاعب كرة قدم مرة أخرى، بعد 7 أشهر من الغياب، وسيسعى لاستعادة الإيقاع في أسرع وقت ممكن، مع ترقب العديد من الأندية لموقفه».

وأفادت الصحيفة بأن كوتينيو أخبر برشلونة أنه سيأتى للخضوع للفحص الطبى يوم الجمعة، لكنه لن يتمكن من التدرب مع المجموعة، وسيؤدى تدريبات فردية، مع العلم أن ركبته تتطور بشكل رائع، وسيتم تقييمه من قبل الجهاز الطبى. وأضافت الصحيفة: «وكلاء اللاعب البرازيلى سيسافرون إلى برشلونة قريبًا، وربما الأسبوع المقبل، للتحدث مع الإدارة وجهًا لوجه وتقييم العروض التي تلقاها اللاعب».

يُذكر أن كوتينيو تلقى عرضًا من ليستر سيتى الإنجليزى، وعرضين من إيطاليا، لكن كان هدفه الأول هو العودة لفريقه السابق ليفربول، لكن المدرب يورجن كلوب أغلق الباب أمامه.

وأشار التقرير إلى أنه حال احتاجت ركبة كوتينيو المزيد من الوقت للتعافى، سيتم تأجيل رحيله إلى سوق الانتقالات الشتوية، وإذا لم يجد النادى حلًا في يناير المقبل سيبقى الجناح البرازيلى لنهاية الموسم، وهو أمر غير مستبعد في ظل اعتبار المدرب كومان أن كوتينيو ورقة مربحة. ويرتبط كوتينيو بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023، وهو أغلى صفقة في تاريخ النادى، حيث دفع البارسا 120 مليون يورو لليفربول، بجانب 40 مليونًا أخرى كمتغيرات إضافية.