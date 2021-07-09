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محافظ مطروح يلتقي رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة

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محافظ مطروح يلتقي رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة محافظ مطروح يلتقي رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة

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استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى والنائبة فتحية السنوسى والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح.

تناول اللقاء جهود وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة مطروح للارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح، مع العمل على توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

تم دعم مستشفى الاطفال بمطروح بعدد 30 سرير جديد، كذلك دعم المحافظة بجهاز رنين جديد، والإعداد لإفتتاح الوحدة الصحية بقرية أم الرخم بعد الانتهاء من تجهيزاتها وفرشها لتقديم الخدمات الصحية لأهالى القرية وزائرى المحافظة بطريق عجيبة، وذلك ضمن 12 وحدة صحية جارى رفع كفاءتها، وكذلك التجهيز لإفتتاح مستشفى السلوم قريباً، والاعداد لتطوير مستشفى الحميات بمرسى مطروح، ومقترح عمل مخازن نموذجية لمديرية الصحة بالمحافظة.

كما تناول اللقاء أهمية العمل على تحقيق الإستقرار للأطباء بمطروح خاصة مستشفى النجيلة مع دورها الطبى الهام، مع حصر كافة احتياجات الوحدات السكنية المخصصة للأطباء بجانب المستشفى ورفع كفاءتها وفرشها، كذلك دراسة مقترح إنشاء مركز لعلاج مرضى الاورام بمطروح تخفيفاً عنهم وذويهم معاناة السفر لتلقى الجرعات والعلاج خارج المحافظة.

وتمت الإشارة إلى أنه يجرى حالياً تجهيز الوحدة الصحية بقرية سيدى عبدالرحمن على أحدث مستوى من خلال التعاون مع صندوق تحيا .

المصرى اليوم

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