وزير شؤون المجالس النيابية ناعيًا جيهان السادات: صورة وطنية

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نعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وفاة السيدة جيهان السادات، حرم رئيس الجمهورية الأسبق محمد أنور السادات، التي وافتها المنية، اليوم الجمعة.

وأكد الوزير، أن السيدة الراحلة جيهان السادات كانت مثالا كريما للسيدات المصريات اللاتي عملن بكل جهد وعزم من أجل الوطن، وصورة وطنية عظيمة مثلت مصر في العديد من المواقع الدولية، وواجهة مشرفة استمرت في الانشغال بالعمل العام حتى آخر لحظة في حياتها.

كما دعي المولى عز وجل أن يتغمد جيهان السادات بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.