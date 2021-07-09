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زعيم الأغلبية ناعيًا جيهان السادات: من سيدات العظيمات المؤثرات في مجرى التاريخ

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زعيم الأغلبية ناعيًا جيهان السادات: من سيدات مصر العظيمات المؤثرات في مجرى التاريخ زعيم الأغلبية ناعيًا جيهان السادات: من سيدات العظيمات المؤثرات في مجرى التاريخ

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نعى المهندس أشرف رشاد الشريف نائب رئيس حزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، الراحلة جيهان السادات؛ رفيقة بطل الحرب والسلام الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وقال زعيم الأغلبية، في بيان له، إن فقدت اليوم سيدة جليلة من سيدات مصر العظيمات المؤثرات في مجرى التاريخ، واللائي حفرت أسمائهن بحروف من ذهب في سجلات تاريخنا الوطني، والتي تبنت معركة الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها وتعظيم مكتسباتها.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى أن الراحلة كانت نموذجا للقوة والصمود الحقيقي وأصالة معدن المرأة المصرية الأصيلة الداعمة لزوجها والتي تقف بجانبه في أدق اللحظات؛ فكان لها دور عظيم في دعم الرئيس السادات قبل أن يكون رئيسا وبعد أن تولى رئاسة مصر.

وأضاف: «فقدنا شخصية وطنية كانت جزءً من مرحلة صعبة في تاريخنا الوطني المعاصر وشاهدة على أدق تفاصيله، واستطاعت أن تروي للعالم معنى الوفاء وطبيعة وأصالة رجال مصر المخلصين وتغرس في الأجيال الحاضرة قيم الصبر والتحدي والعزيمة».

وثمن زعيم الأغلبية، قرار الرئيس عبدالفتاح الوطني بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، وإطلاق اسمها على محور الفردوس، مؤكدا أن ذلك يعكس تقدير الدولة المصرية لعطاء وتاريخ أبنائها.

المصرى اليوم

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