الجمباز الإيقاعي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو

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يدخل لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات النهائية للمشاركة في فعاليات أوليمبياد طوكيو والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري.

وتخضع لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي لبرنامج تدريبي مكثف بالمركز الأوليمبي بالمعادي في المرحلة الأخيرة قبل السفر إلى اليابان.

ويضم منتخب مصر تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق- جنى محمد، ولاعبتين احتياطي فريدة أشرف وجنى محمد.

وصعدت آنسات «الفراعنة» للأوليمبياد بعد الحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية التي احتضنتها شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس الماضي.

وحصل منتخبنا الوطني على المركز الأول والميدالية الذهبية بعد حصد 23.4 نقطة.

فيما حصد المنتخب الجنوب إفريقي المركز الثاني، أما المنتخب الجزائري فحصل على المركز الثالث.

ويحتل الجمباز المصري حاليا المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دولًا عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.