عميد «الملاحة والفضاء» يشرح كيفية رؤية هلال ذى الحجة في الدول العربية

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قال عميد كلية علوم الملاحة والفضاء بجامعة بنى سويف، وعضو مجلس إدارة مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، إن مجلس إدارة الأزهر العالمي، قدّم دراسة وشرحا للحسابات الفلكيه لهلال ذى الحجة 1442 يوم السبت الموافق 10 /7/2021، إذ يقدم دراسة علمية دقيقة تعتمد على الحسابات الفلكية.

وأوضح أنّ هلال شهر ذى الحجة سوف يولد الساعة الثالثة والدقيقة 18، فجر السبت، 29 ذي القعدة 1442 بالتوقيت المحلى وظروف رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم السبت 10/7/2021 جيدة في جمهورية مصر العربية.

تتراوح فترة المكث بـين 36 دقيقة في الواحات الخارجة وأسوان وقنا والغردقة وحلايب ومرسـى علم وتصل إلى 39 دقيقة في مرسـى مطروح والسلوم كذلك الارتفاع يصل إلى 6 درجات تقريباً في جميع الانحاء ويكون الهلال في الجهة الجنوبية من نقطة غروب الشمس أي على يسار الراصد من الشمس، وتصل المسافة الزاوية بين القمر والشمس لحظة غروب الشمس إلى 8.5 درجة، مما يتيح سمك 0.5% من قطر القمر.

- صورة أرشيفية

وقال في مكة والمدينة تكون فترة مكث الهلال 35 دقيقة والارتفاع 5.8 درجة، والمسافة الزاوية 8 درجات وسمك الهلال 0.5 % أما في الجزائر والمغرب وموريتانيا يصل المكث إلى 43 دقيقة والارتفاع 6 درجات في الجزائر والمغرب وفى نواكشوط يكون 7 درجات، والمسافة الزاوية تصل إلى 9.5 درجة وسمك الهلال 7. %.

وأشار إلى أنه يتوقع مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمحمع البحوث الاسلامية امكانية رصد الهلال يوم السبت بوضوح ويكون هذا اليوم آخر أيام ذو القعدة ويوم الأحد أول ايام ذى الحجه أعادة الله علينا وعلو الامة الاسلامية جميعا باليمن والبركات.