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«صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتعقيم مدارس المحافظة إستعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بجهود مكثفة لتطهير وتعقيم المدارس وذلك تزامناً مع بدء انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حيث سيخوض نحو ٤٥ ألف طالب وطالبة الامتحانات بالمحافظة ، وذلك إعتبارا من الغد السبت ١٠ يوليو، موزعين علي ١٦٢ لجنة علي مستوي ١٩ إدارة تعليمية.

كما قامت إدارة السن المدرسي، وإدارة صحة البيئة بالمديرية بمتابعة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة، والتأكد من توافر التهوية، والإضاءة الجيدة باللجان، ومن النظافة العامة بها وبدورات المياه، والتأكيد علي توافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وكذلك توافر سلات لجمع القمامة والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من سلامة المرافق من مياه الشرب، والكهرباء وشبكات الصرف الصحي وغيرها.

وفي سياق متصل قامت إدارة ناقلات الأمراض بالاستمرار في أعمال التطهير بدور العبادة وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، والتي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، وتطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من المستجد كوفيد١٩، لتجنب إنتشار العدوي، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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