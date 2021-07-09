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الطبيب حسام موافي يكشف أسباب تورم القدمين ()

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الطبيب حسام موافي يكشف أسباب تورم القدمين (فيديو) الطبيب حسام موافي يكشف أسباب تورم القدمين ()

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن تورم القدمين يكون بسبب مشكلة في الدورة الدموية أو الأوعية اللمفاوية.

وأوضح «موافي» خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدورة الدموية دورة مغلقة يعني أن الدم يمر من الجهة اليسرى للقلب في الشراين ويعود إلى الجهة اليمنى للقلب بالأوردة.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن التورم عبارة عن مياة خارج الأوعية الدموية حول الخلايا، فإذا ضغط عليه يترك علامة، مشيرًا إلى أنه إذا علمنا طريق سحب وخروج المياة، يمكن أن نتوقع السبب الحقيقي لتورم القديمن.

وواصل حسام موافي، تورم الضغط لعدة أسباب، أبرزها أن الضغط في الشريان عالي، فالمفترض أن هناك مرضا يجعل الضغط عالي، ويتساءل البعض متى يرتفع ضغط الوريد، وهنا نقول عندما يكون هناك هبوط في القلعب، وهذا يعني أن السبب الأول لتورم القدمين هو هبوط الجهة اليمنى للقلب وهذا له أسباب عديدة مثل أمراض الرئة وصمامات القلب.

وتابع «موافي»، ويمكن أيضًا أن يحتقن الكبد ويمكن أن تمتلئ الأوردة بالدماء، مشيرًا إلى أن الورم يبدأ من الساقين ويصل إلى القدمين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تتسبب في تورم القدمين.

وأكد أن هناك مادة تشد المياه من الوريد تسمى الزلال، وإذا افترضنا أنها غير موجودة فلم نجد ما يشد هذه المياه.

وأوضح أن هناك العديد من الأسباب يستعرض ثلاثة منها، ويمكن أن يكون ارتفاع الزلال في البول سببًا في تورم القدمين، كما يمكن أن يكون هناك مشكلة في الكبد، مشيرًا إلى أن السبب الثالث هو الزلال في الأمعاء.

المصرى اليوم

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