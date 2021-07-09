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عون : أي خطوة تقوم بها قطر لمساعدة لبنان هي موضع ترحيب

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عون : أي خطوة تقوم بها قطر لمساعدة لبنان هي موضع ترحيب عون : أي خطوة تقوم بها قطر لمساعدة لبنان هي موضع ترحيب

جي بي سي نيوز :- أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي استقبله عصر اليوم في قصر بعبدا، "ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه قطر في المجالات كافة"، شاكرا "ما يبديه سمو امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من اهتمام للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وتداعياتها على مختلف الصعد".

وشرح الرئيس عون للوزير القطري المعطيات التي أدت الى تفاقم الازمة اللبنانية وتأخير تشكيل ، وقال: "ان قطر وقفت دائما الى جانب لبنان، واي خطوة يمكن ان تقوم بها للمساعدة على حل ازماته الراهنة، هي موضع ترحيب وتقدير من اللبنانيين".

وحمل الرئيس عون الوزير القطري تحياته الى الشيخ تميم، وتمنياته له بدوام التوفيق والتقدم.

وكان الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وصل الى قصر بعبدا في الخامسة والنصف، آتيا من مطار رفيق الحريري الدولي، ونقل الى رئيس الجمهورية تحيات امير دولة قطر، "واستعداد بلاده للمساعدة على حل الازمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد"، مجددا التأكيد على "وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها".

وضم الوفد المرافق للوزير القطري، السادة: رئيس جهاز امن الدولة عبد الله محمد الخليفي، السفير القطري لدى لبنان محمد بن حسن جابر الجابر، مدير مكتب الوزير السفير سعد بن علي الخرجي، السفير مشعل المزروعي، السيد عبد الله السليطي.

وكالات لبنانية 

جي بي سي نيوز

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