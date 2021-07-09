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ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين

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ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين

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ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا السبت 10 يوليو ، ويستمر حتى الثانى من شهر أغسطس القادم ، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية غدا مادة اللغة العربية.

وفيما يلى جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين

  • الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة أولى (10 صباحا : 1 ظهرا)
  • الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة ثانية (10 صباحا : 1 ظهرا)
  • الأربعاء 14 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى (10 :1 ظهرا)
  • الخميس 15 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية (10 :1 ظهرا)
  • السبت 17 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة أولى ( 10 صباحا : 1 ظهرا)
  • الأحد 18 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة ثانية ( 10 صباحا : 1 ظهرا)

إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.

  • الأحد 25 يوليو 2021: علم النفس ( 10 صباحا : 1 ظهرا)+ علم الاجتماع (12:30 : 2:30 ظهرا).
  • الثلاثاء 27 يوليو 2021: التاريخ ورقة أولى ( 10 صباحا : 1 ظهرا)
  • الأربعاء 28 يوليو 2021: التاريخ ورقة ثانية ( 10 صباحا : 1 ظهرا)
  • الأحد 1 أغسطس 2021: اللغة الأجنبية الثانية ورقة ولى (10 صباحا : 12 ظهرا) + اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية (12:30 ظهرا : 2:30 ظهرا).
  • الثلاثاء 3 أغسطس 2021: الفلسفة ( 10 صباحا : 12 ظهرا )+ المنطق ( 12:30 ظهرا : 2:30 ظهرا).

المصرى اليوم

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