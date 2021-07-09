ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين

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ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا السبت 10 يوليو ، ويستمر حتى الثانى من شهر أغسطس القادم ، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية غدا مادة اللغة العربية.

وفيما يلى جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين

الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة أولى (10 صباحا : 1 ظهرا)

الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة ثانية (10 صباحا : 1 ظهرا)

الأربعاء 14 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى (10 :1 ظهرا)

الخميس 15 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية (10 :1 ظهرا)

السبت 17 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة أولى ( 10 صباحا : 1 ظهرا)

الأحد 18 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة ثانية ( 10 صباحا : 1 ظهرا)

إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.