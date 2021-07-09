«صحة الشرقية» تعاين أحد المباني المتبرع بها في قرية سنهوت لنقل خدمات الرعاية الأولية

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود ،وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بمعاينة مبني خاص بأحد ممثلي المجتمع المدني، والمقترح التبرع به للصحة لتقديم خدمات الرعاية الأولية لأهالي قرية سنهوت والقري المجاورة، والمكون من ثلاث أدوار على مساحة ٤٠٠م تقريباً، وذلك بديلاً للمكان الحالي والكائن بالوحدة المحلية بالقرية.

رافق وكيل الوزارة مدير المكتب الفني، ومدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، وممثلي المجتمع المدني بقرية سنهوت.

تفقد وكيل الوزارة الأماكن المختلفة وكافة الغرف بالمبني، مكلفاً مدير المكتب الفني ومديري إدارات التخطيط والرعاية الأساسية، والإدارة الصحية بمنيا القمح، بعمل دراسة شاملة للمبني ووضع الوصف الوظيفي لخدمات الرعاية الأولية، والعرض مع تسليم التقرير للمتبرع لعمل التعديلات اللازمة بالمبني، مع إرفاق تقرير فني هندسي من مجلس المدينة بسلامة وصلاحية المبني لتشغيله وحدة صحية تقدم الخدمة الطبية الأولية لأكثر من ٣٠ ألف نسمة بالقرية والقري المحيطة بها.