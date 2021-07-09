تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا وطوال الأسبوع

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تنكسر درجات الحرارة في جنوب الصعيد لتنخفض بمقدار يتراوح بين درجة ودرجتين في جنوب الصعيد عن السائدة ضمن طقس اليوم وتكون درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر غدًا 42 درجة في أبوسمبل والتى تكون فيها أعلي درجة حرارة محسوسة غدًا وتصل إلى 43 درجة بدلاً من 45 درجة خلال اليوم.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر خلال الفترة من السبت وحتى الخميس ثبات درجات الحرارة العظمي في القاهرة والوجه البحري عند 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة ثابتة أيضًا خلال تلك الفترة عند 38 درجة.

ويتوقع أن يكون متوسط درجات الحرارة العظمي في السواحل الشمالية 30 درجة أيام السبت والإثنين والخميس بينما ترتفع إلى 31 درجة باقي الأيام، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة أيام السبت والإثنين والخميس وتصل إلى 44 درجة في باقي الأيام.

ويكون متوسط درجات الحرارة العظمي في جنوب سيتاء 39 درجة جميع أيام الأسبوع ماعدا الإثنين فينخفض إلى 38 درجة، أما درجة الحرارة المحسوسة فتكون 41 درجة ما عدا يوم الإثنين أيضًا فتنخفض إلى 40 درجة.

وتصبح متوسطات درجات الحرارة العظمي المتوقعة في شمال الصعيد 38 درجة جميع أيام الأسبوع ماعدا الإثنين والثلاثاء فترتفع إلى 39 درجة، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة طوال الأسبوع ما عدا الإثنين والثلاثاء فترتفع إلى 41 درجة.

ترتفع متوسطات درجات الحرارة العظمي في جنوب الصعيد من 41 درجة يومي السبت والأحد إلى 42 درجة يومي الإثنين والثلاثاء، ثم تعاود الإنخفاص إلى 41 درجة يوم الأربعاء ويستمر الإنخفاض إلى 40 درجة يوم الخميس.

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس خلال الأسبوع بأنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري في النهار ويكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويكون ليلاً معتدل الحرارة ورطب على جميع الأنحاء.

وأشار تقرير الأرصاد عن حالة الطقس خلال الأسبوع إلى ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات بسبب ارتفاع الرطوبة النسبية، محذرة من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار تقرير حالة الطقس خلال أسبوع إلى وجود شبورة مائية تستمر حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة بقرب المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء بما يقلل من الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلاً.

حالة الطقس غدًا في مصر

يكاد يكون الطقس غدًا متطابق مع حالة الطقس اليوم ماعدا في جنوب الصعيد والذى تنخفض درجات الحرارة العظمي به وإن ظل الطقس به شديد الحرارة، ويسود طقس حار رطب نهارًا في القاهرة والوجه البحري، ومائل للحرارة في السواحل الشمالية، وشديد الحرارة في جنوب سنياء وجنوب البلاد، ويسود طقس رطب معتدل الحرارة ليلاً في مصر عمومًا.

وتتراوح حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدًا بين مضطربة ومعتدلة والموج ارتفاعه في البحرين من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية في البحر الأحمر وبين غربية وشمالية غربية في البحر المتوسط.

تستمر الشبورة المائية على الطرق المتجهة للوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على القاهرة وجنوب البلاد وجنوب سيناء والسواحل الغربية ويقلل ذلك من الاحساس بارتفاع الرطوبة النسبية ليلاً، والرياح شمالية غربية عمومًا سرعتها 15 عقدة ماعدا في جنوب الصعيد فتصل إلى 19 عقدة.

تفاصيل درجات الحرارة في مصر غدًا

درجات الحرارة في القاهرة غدًا 36-24 والمحسوسة 38 وهي تطابق درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا 30-23 والمحسوسة 33 وهي تطابق درجات الحرارة اليوم فيما عدا الصغري التي انخفضت بمقدار درجة.

تكون درجة الحرارة الأعلي في مصر غدًا في أبوسمبل وتكون العظمي 42 درجة والصغري 29 بينما تكون المحسوسة 43 درجة بانخفاض درجتين عن طقس اليوم.

يتوقع أن تكون درجة الحرارة غدًا في أسوان وإدفو 41-28 والمحسوسة 42، أما في الوادي الجديد فتكون 41-27 والمحسوسة 42 درجة، وفى الأقصر 40-27 والمحسوسة 41 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في المنيا 38-24، حلايب 35-29، الغردقة 39-27، أسيوط 39-25، الفيوم 37-24، بني سويف 38-25، قنا 40-26، الطور 35-25، شلاتين 38-27، شرم الشيخ 40-28، سوهاج 39-26، العريش 33-24 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في دمياط 32-24، دمنهور 33-24، شبين الكوم 35-24، الاسماعيلية 38-23، السويس 37-25، المنصورة 35-24، طنطا 34-24، بلطيم 32-24، بورسعيد 32-24، السلوم 31-22، رفح 32-23، سيوة 36-22، الزقازيق 36-24 درجة.

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