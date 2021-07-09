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دار الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة مساء اليوم .. وتنتظر إعلان رؤية

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دار الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة مساء اليوم .. وتنتظر إعلان رؤية السعودية دار الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة مساء اليوم .. وتنتظر إعلان رؤية

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تستطلع دار الافتاء المصرية مساء اليوم الجمعة هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا، بعد صلاة المغرب، وستنتظر الدار إعلان المملكة العربية نتائج استطلاع الهلال لإعلان الرؤية الشرعية وفقا للسعودية لأنها بلد المناسك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.

وطالب بيان للمحكمة العليا: «ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض».

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا توافق الأحد 11 يوليو الجارى وبذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك .

المصرى اليوم

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