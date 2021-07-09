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الأهلي ينهي إجراءات تأشيرة الدخول للمغرب استعدادًا للنهائي الأفريقي

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الأهلي ينهي إجراءات تأشيرة الدخول للمغرب استعدادًا للنهائي الأفريقي الأهلي ينهي إجراءات تأشيرة الدخول للمغرب استعدادًا للنهائي الأفريقي

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أنهى الجهاز الإداري للنادي الأهلي، إجراءات استخراج تأشيرة الدخول المغرب لمواجهة فريق كايزر شيفلز بطل جنوب أفريقيا.

ويواجه الأهلي، بطل جنوب أفريقيا يوم 17 من يوليو الجاري في نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي التي ستجري بالمغرب من مباراة واحدة، وفقاً لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وطلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، استخراج التأشيرات لجميع اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية، ليكون الجميع جاهز للمشاركة في المواجهة.

واتخذ مجلس إدارة الأهلي، قرار بأن يكون محمود الخطيب، رئيس النادي، هو رئيس بعثة الفريق في المغرب.

المصرى اليوم

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