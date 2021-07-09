توفير خراف الاضاحي واللحوم المجمدة بمنافذ تموين الأقصر

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، انه يتوافر في فروع الشركة المصرية بالمحافظة ارصدة مناسبة وملائمة من اللحوم المجمدة بفروع الشركة المصرية و تعزيز الأرصدة من قبل الشركة القابضة طوال الفترة قبل عيد الأضحى .

واضاف انه وصل الي الشركة المصرية عدد 40 خروف سعر الكيلو 65 قائم بأجمالي وزن 2.240 طن بملحق فروع الشركة المصرية بشارع مصطفي كامل بندر الأقصر كدفعة أولي وفي انتظار دفعات اخرى وجارى عرضها للبيع للمواطنين مع توفر اللحوم المجمدة بسعر الكيلو 65 جنيها، وكذلك لحوم سوداني مبردة بسعر الكيلو 85 جنيه.

وتابع انه يتم تكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها ( جمله – قطاعي ) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع ( الخضر – والفاكهة) وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة تنفيذا للقرار 330 لسنه 2017 .