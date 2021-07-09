إصابة ٩ أشخاص في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

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أصيب ٩ أشخاص، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «بلبيس العاشر من رمضان» الصحراوي، بمحافظة الشرقية.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء دكتور ايمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «بلبيس العاشر من رمضان» الصحراوي، ما أسفر عن إصابة ٩ أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل ٧ مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما تم نقل إثنين أخرين إلى مستشفي التأمين الصحي بالعاشر لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.