المصري كيدز : مواعيد القبة السماوية المتنقلة بمتحف الطفل

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أعلن دكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر الجديدة عن برنامج عروض القبة السماوية المتنقلة بمركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل» بعد تطويرها، وإضافة عروض فيلمية جديدة، وتطوير تقنية العرض، حيث تقدم عروضها المختلفة حول علم الفلك والفضاء، إضافة إلى عروض تعليمية ترفيهية متنوعة، لتعزيز الأنشطة التعليمية فى إطار ترفيهى وإبداعى شيق.

وأشار «حلمى» إلى أن إعادة التشغيل تمت بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتطهير باستخدام المطهرات التى أوصت بها الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والتباعد بين الأفراد.

وقال دكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، إن إعادة التشغيل تأتى من منطلق حرص متحف الطفل على توفير الوسائل التعليمية الحديثة للأطفال والمساهمة فى بناء قدراتهم بطرق عصرية تواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وذلك من خلال القبة السماوية وعروضها فى رحلة شيقة بدخول (القبة السماوية المتنقلة) ومشاهدة عرض ممتع لفيلم عن الفضاء، نتعرف من خلاله على القمر والكواكب والفضاء بصفة عامة.. ومدة عرض القبة السماوية 20 دقيقة.

وأشار «عبدالوارث» إلى أن القبة السماوية متاحة للصغار والكبار، لافتا إلى أن مواعيد العروض هى أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مدار شهر يوليو الجارى فى 3 عروض يومية من الساعة 3 عصرا حتى 5 مساء.