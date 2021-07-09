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المصري كيدز: تربية الطفل على كتمان أسرار البيت وعدم نقل الكلام والأخبار

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المصري كيدز: تربية الطفل على كتمان أسرار البيت وعدم نقل الكلام والأخبار المصري كيدز: تربية الطفل على كتمان أسرار البيت وعدم نقل الكلام والأخبار

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تربية الطفل على الحفاظ على أسرار المنزل من أصعب الأشياء بسبب فطرة الطفل التلقائية وصغر سنهم التى تجعلهم غير قادرين على استيعاب خصوصية المنزل.. توجد عدة نقاط مهمة يجب على كل أم تعليمها لطفلها بسهولة.

تقول الإخصائية نورهان السيد، إخصائية تنمية مهارات وتعديل سلوك: الطفل مش السبب فى نقل الأسرار، لكن المحيطين به هم السبب الأساسى، الطفل دائما ضحية لبعض الأشخاص الذين يحاولون استدراجه فى بعض التفاصيل، وضحية والده الذى يحاول سؤال والدته عن تفاصيل العمل أو عن حياة الأصدقاء الشخصية. وأضافت: يجب على الأمهات شرح أهمية خصوصية أمور المنزل لطفلك والتنبيه عليه بعدم التحدث فيها مع أشخاص آخرين.

ونصحت الأمهات بعدم التحدث بسوء عن أحد أمام طفلها، وعوّدى أطفالك عدم التحدث عن أسرار الآخرين فى مجالس الأصدقاء والأقارب، ويجب عدم إخفاء كل الأمور العائلية عن الطفل لأن ذلك يشعره بالفضول وسوف يدفعه للتصنت والتجسس ومن ثم نقل الأسرار لعدم معرفتها.. يعنى ببساطة: «حاولى تشاركيه فى أمور حياتكم البسيطة وإديله الثقة المسؤولة، وعليكِ تحديد الأسرار للطفل بحيث لا يعمم ويخفى ما يحدث له خارج المنزل عنك أيضًا من باب أنه سر».

المصرى اليوم

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