المصري كيدز: «حدوتة».. «رحلة صيد»

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فى البيت الجميل الهادى، عايش فيه أحلى إخوات، ولاد وبنات مع مامتهم، والأجازة جت والولاد فى البيت زهقانين وعلى التلفزيون والألعاب ملهيين، والوقت بقى كتير وعلى طول يقولوا زهقانين، وأول ما يلعبوا لعبة جديدة أو البنات تعمل أكلة جديدة ويكونوا متحمسين، مفيش ثوانى ونسمع كلمة زهقانين.. لحد ما فى يوم نزل إعلان عن مغامرة جديدة ممتعة وجميلة والولاد فيها هيكونوا مبسوطين شافت الأم الإعلان شدها وقالت يلا بينا يا اولاد نعمل مغامرة جديدة ونتعلم حاجات مفيدة عشان نبطل كل شوية كلمة زهقانه وزهقان، واتحمس جدا الولاد وكمان البنات وقالوا يا ترى إيه المغامرة يا ماما قالت ليهم دى مفاجأة أكيد.

فضل يونس الولد الصغير يزن ويقول عايز أعرف إيه هى، أما بقى جودى البنت الجميلة فقالت دى أكيد هتكون حاجة مملة أنا مش عايزة أروح أنا هقعد ألعب هنا بالأيباد. يونس قال وأنا كمان لو معرفتش إيه هى مش هروح. ردت مامتهم وقالت بس انتم مجربتوش ودى حاجة جميلة جدا. روزى ومحمد قالوا إحنا هنروح يا ماما وهما خلاص خليهم.

وفعلا طلعت روزى ومحمد على أحلى رحلة صيد مع مجموعة كبيرة من الأولاد ومعاهم صيادين محترفين، بدأ يكلمهم الصياد ويعلمهم إزاى يصطادوا ويمسكوا السنارة، وإمتى يعرفوا إزاى كان فيها سمكة ولا لأ، وفضل معاهم خطوة خطوة لحد ما كل واحد نزّل السنارة عشان يصطاد، بس روزى كل شوية كانت تطلع السنارة وتقول دا مجاش فيها حاجة، وتزهق وتقول أنا زهقت عايزة سمكه.

أما محمد كان سامع التعليمات تمام وإن المفروض يصبر وما يحرك السنارة كتير هوب شبكت فيها سمكة كبيرة. فرح جدا محمد ونده على الصياد وطلّع معاه السمكة. وكان محمد مبسوط قوى وحس إنه مستمتع كمان رغم إنه بقاله قاعد ساعات بس حس إن الصبر خلاه يستفاد. أما باقى الولاد فكان فى منهم مستعجل زى روزى، وفيه اللى صبور وعرف يصطاد.

قالهم الصياد هناخد فرصة تانية وآديكم شوفتوا أصحابكم إزاى فرحانين، لازم نصبر شوية عشان نقدر نصطاد. نزلت روزى تانى السنارة، والمرة دى قالت أنا أصبر لحد ما اصطاد مش لازم أبدا أكون زهقانة وأستمتع. وفعلا بدأت روزى تركز وتبطل استعجال. وبعد اكتر من ساعتين مسكت سمكة فى السنارة، وكانت أكبر سمكة كمان. فرحت جدا وقالت الله أنا مبسوطة قوى. ونسيت خالص الزهق والملل وقالت: حقيقى الصيد علمنى إزاى أكون مستمتعة وهندى صبر كمان، اتغدى كل الولاد من السمك وروحوا بالباقي

كمان، ولما رجعوا البيت قابلهم إخواتهم اللى طول اليوم زهقانين ومفيش أى جديد وأول ما شفوهم قالوا ليهم فاتكم كتير. وطلب محمد من مامته إنه يروح كل أسبوع رحلة الصيد، وبقت روزى ومحمد دايما مستمتعين حتى لو يومهم مفهوش جديد.