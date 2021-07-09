وداعاً «أم الأبطال»

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عاشت إلى جوار واحد من أعظم أبطال مصر، قاسمته الأحزان، وشاركته الأحلام والأفراح.. جيهان السادات، أول زوجة رئيس تحمل لقب «سيدة مصر الأولى»، وهى «أم الأبطال»، غيبها الموت يوم الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما، بعد صراع مع المرض.

السيدة جيهان السادات والرئيس الراحل محمد أنور السادات

وبالإضافة إلى دورها إلى جانب «بطل الحرب والسلام»، كان لها دور بارز فى رفع الروح المعنوية لأبطال حرب أكتوبر والمصابين منهم، لعبت دورًا اجتماعيًا، فتبنت مشروعات، وقادت جمعيات خيرية، وأسست جمعية الوفاء والأمل، وتبنت مبادرات، وشجعت المرأة على التعليم والحصول على حقوقها.

السيدة جيهان السادات والرئيس الراحل محمد أنور السادات

ولها عدد من المؤلفات، بينها كتابا «سيدة من مصر»، و«أملى فى السلام».

السيدة جيهان السادات والرئيس الراحل محمد أنور السادات

وحصلت جيهان السادات على جوائز وطنية ودولية عن دورها فى الخدمة العامة وجهودها الإنسانية وودعتها مصر، الجمعة، فى جنازة عسكرية تليق بتاريخها، تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

السيدة جيهان السادات والرئيس الراحل محمد أنور السادات

السيدة جيهان السادات والرئيس الراحل محمد أنور السادات

السيدة جيهان السادات والرئيس الراحل محمد أنور السادات