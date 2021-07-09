تعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة في المنوفية

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صرح خالد النمر رئيس مدينة قويسنا إنه تم القيام بأعمال تعقيم وتطهير المدارس مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وفريق التعقيم والتطهير بالإدارة البيطرية بمركز ومدينة قويسنا .

ومن جانبه، شدد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.