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القرضاوي أبرزهم.. البحرين تدرج 26 مصريًا على قوائم الإرهاب (الأسماء)

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القرضاوي أبرزهم.. البحرين تدرج 26 مصريًا على قوائم الإرهاب (الأسماء) القرضاوي أبرزهم.. البحرين تدرج 26 مصريًا على قوائم الإرهاب (الأسماء)

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أدرجت الجريدة الرسمية بمملكة البحرين في عددها 3539 الصادر يوم الثلاثاء الموافق السادس من يوليو، 153 شخصًا على قوائم الإرهاب بينهم 26 مصريًا.

وتضم قائمة الأسماء:

1- يوسف عبدالله القرضاوي

2- محمد أحمد شوقي الإسلامبولي

3- طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر

4- محمد عبدالمقصود محمد عفيفي

5- محمد الصغير عبدالرحيم محمد

6- وجدي عبدالحميد محمد غنيم

7- أيمن أحمد عبدالغني حسنين

8_عاصم عبدالماجد محمد

9- يحيى عقيل سالمان عقيل

10- محمد حمادة السيد إبراهيم

11-عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن

12- حسين محمد رضا إبراهيم يوسف

13- أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى

14- مسلم فؤاد طرفان

15-أيمن محمود صادق رفعت

16-محمد سعد عبدالنعيم أحمد

17-محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي

18-أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي

19-أحمد رجب رجب سليمان

20-كريم محمد محمد عبدالعزيز

21-على زكي محمد على

22-ناجي إبراهيم العزولي

23-شحاته فتحي حافظ محمد سليمان

24-محمد محرم فهمي أبوزيد

25-عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري

26 -على حسن إبراهيم عبدالظاهر

وأدرجت البجرين وفق القرار ذاته 136 كيانا اعتباريا من جنسيات مختلفة، بينهم كيانين مصريين وخمس قطع بحرية على القائمة ذاتها، وفقًا لأعمال المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40_2612 الصادر في جلسته رقم 2612 المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2021 وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وضمن الكيانات الاعتبارية المصرية التي أدرجتها البحرين على قوائم الإرهاب:

1_«الجهاد الإسلامي المصري»

2_ « محمد جمال».

المصرى اليوم

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