القرضاوي أبرزهم.. البحرين تدرج 26 مصريًا على قوائم الإرهاب (الأسماء)

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أدرجت الجريدة الرسمية بمملكة البحرين في عددها 3539 الصادر يوم الثلاثاء الموافق السادس من يوليو، 153 شخصًا على قوائم الإرهاب بينهم 26 مصريًا.
وتضم قائمة الأسماء:
1- يوسف عبدالله القرضاوي
2- محمد أحمد شوقي الإسلامبولي
3- طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر
4- محمد عبدالمقصود محمد عفيفي
5- محمد الصغير عبدالرحيم محمد
6- وجدي عبدالحميد محمد غنيم
7- أيمن أحمد عبدالغني حسنين
8_عاصم عبدالماجد محمد
9- يحيى عقيل سالمان عقيل
10- محمد حمادة السيد إبراهيم
11-عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن
12- حسين محمد رضا إبراهيم يوسف
13- أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى
14- مسلم فؤاد طرفان
15-أيمن محمود صادق رفعت
16-محمد سعد عبدالنعيم أحمد
17-محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي
18-أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي
19-أحمد رجب رجب سليمان
20-كريم محمد محمد عبدالعزيز
21-على زكي محمد على
22-ناجي إبراهيم العزولي
23-شحاته فتحي حافظ محمد سليمان
24-محمد محرم فهمي أبوزيد
25-عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري
26 -على حسن إبراهيم عبدالظاهر
وأدرجت البجرين وفق القرار ذاته 136 كيانا اعتباريا من جنسيات مختلفة، بينهم كيانين مصريين وخمس قطع بحرية على القائمة ذاتها، وفقًا لأعمال المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40_2612 الصادر في جلسته رقم 2612 المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2021 وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وضمن الكيانات الاعتبارية المصرية التي أدرجتها البحرين على قوائم الإرهاب:
1_«الجهاد الإسلامي المصري»
2_ «شبكة محمد جمال».