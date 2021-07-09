ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية)

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ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا السبت 10 يوليو، ويستمر حتى الثانى من شهر أغسطس القادم، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية غدا مادة اللغة العربية.

وفيما يلى جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية :

- السبت 10 يوليو 2021: اللغة العربية (10 صباحا: 1 ظهرا).

- الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (10 صباحا :12 ظهرا).

- الأربعاء 14 يوليو 2021: الجبر والهندسة الفراغية (10ص :12 ظهرا).

- السبت: 17 يوليو 2021: الكيمياء (10 صباحا :1 ظهرا).

إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.

- السبت 24 يوليو 2021: الفيزياء (10 صباحا :1 ظهرا).

- الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( 10 صباحا :1 ظهرا).

- الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (10 صباحا :12 ظهرا).

- السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (10 صباحا :1 ظهرا) + الاستاتيكا (10 صباحا :12 ظهرا).

- الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (10 صباحا :12 ظهرا).