رئيس وزراء إثيوبيا يبعث رسالة «طمأنة» للشعب المصري

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وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد رسالة إلى الشعب المصري، ليطمئن الجميع فيها من بناء سد النهضة والقيام بعمليات الملء.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا في رسالة وجهها للشعبين المصري والسوداني عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد».

وأضاف: «أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق. في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل».