فريق البرنامج الرئاسي يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بأجهور الصغرى (صور)

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تفقد فريق متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يرافقة محمد علام نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أجهور الصغرى والتي تخدم قرى قرنفيل والبرادعة والسيد محمد وأجهور الصغرى فضلا عن قرى ترسا وقرقشندة بطوخ.

واستمع المتدربين لشرح وافي لمراحل المعالجة في المحطة بحضور حسام مصطفى رئيس الوحدة المحلية بسندبيس والدكتور يوسف مدير الخطة والمتابعة وممثلى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى القائم على تنفيذ المشروع.

جاء ذلك في إطار مرحلة التدريب العملى للمتدربين بالمحافظة وقام نائب رئيس المدينة بتقديم شرح للمتدربين حول الخطة الاستثمارية للمركز والمدينة وعرض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز ومدينة القناطر الخيرية بخصوص الرصف والإنارة وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية وكذلك قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحى والقطاع الصحي.

وفي السياق تابع محمد علام نائب رئيس المدينة أعمال ترميم ومعالجة طريق القناطر- الحادثة عند مدخل ميدان الحادثة قائلا «إن ذلك حل مؤقت لتخفيف معاناة المواطنين لحين البدء في أعمال الرصف خلال الأسابيع القليلة القادمة وسيتم استكمال أعمال الترميم لطريق باسوس ابو الغيط خلال الأسبوع المقبل.

متدربى البرنامج الرئاسى فى القناطر الخيرية

متدربى البرنامج الرئاسى فى القناطر الخيرية

متدربى البرنامج الرئاسى فى القناطر الخيرية