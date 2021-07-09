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وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى سنهوت التخصصي

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وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى سنهوت التخصصي وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى سنهوت التخصصي

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور على مستشفي سنهوت التخصصي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمستشفي ، وذلك استكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد العيادات الخارجية، ووجه بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بعيادة الرمد، وإجراء جراحات العيون الصغري، مع توفير الاحتياجات والآلات اللازمة لذلك.

كما قام وكيل الوزارة بمناظرة السجلات والتقارير الطبية بقسم الحضانات، وأكد علي أهمية تدوين جميع البيانات الطبية الخاصة بالمرضي، وخاصة بسجلات الترصد، ووجه وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي بتوفير عدد من الأطباء في تخصصات العظام والجراحة العامة بالمستشفي، كما ناقش مع إدارة المستشفي خطة العمل، وآليات تطوير ورفع كفاءة بعض الخدمات الطبية بالمستشفي، ووضع الحلول المناسبة لبعض المعوقات المؤثرة علي سير العمل.

المصرى اليوم

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