تعزيز الخدمات التكنولوجية المقدمة والداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة

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شارك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في تنظيم معسكرًا تدريبيًا مكثفًا لمشروعات التكنولوجيا الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وذلك ضمن فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام.

و أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن معسكر مشروعات التكنولوجيا الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم ودعم إمكاناتهم بغرض المساهمة في تطوير مشروعاتهم الرامية لتعزيز الخدمات التكنولوجية المقدمة والداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هذا المعسكر يأتي ضمن فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة جيمناي إفريقيا، وجمعية المصدرين المصريين.

وأكدت شريف أن مشروع مختبر الابتكار المستدام هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ويستهدف العمل على دعم وتطوير الابتكارات التي تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن أربعة مختبرات هى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والاقتصاد الابداعي، والابتكارات الحكومية.

وأضافت شريف أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم الفني والتقني من خلال توفير معامل لتصنيع النماذج الأولية لتلك المشروعات ومساعدتها على اختبار هذه النماذج والتحقق منها باستخدام تكنولوجيا التصنيع، بالإضافة إلى دمج مخرجات عمل هذه الشركات الناشئة المتخرجة من المختبر في سلاسل القيمة العالمية من خلال رفع القدرات التصديرية لهذه الشركات.