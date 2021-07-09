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تطبيق التحول الرقمي بالتامينات الاجتماعية و اتاحة خدمة الدفع الالكتروني للاقساط

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تطبيق التحول الرقمي بالتامينات الاجتماعية و اتاحة خدمة الدفع الالكتروني للاقساط تطبيق التحول الرقمي بالتامينات الاجتماعية و اتاحة خدمة الدفع الالكتروني للاقساط

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وقعت هيئة التأمين الأجتماعي مع شركة الأهلي ممكن لحلول المدفوعات الإلكترونية بروتوكول تعاون مع لتقديم خدمة التحصيل الإلكتروني لاقساط التأمينات الاجتماعية.

وقال جمال عوض ، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، أن البروتوكول يأتي تزامنا مع التكليفات الرئاسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي وتفعيل منظومة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل الهيئة ، مبينا أنه تم عرض ملامح خطة التأمين الاجتماعي في تطبيق التحول الرقمي خلال العاميين المقبلين على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء التي ترتكز على ربط وتحديثات بيانات المواطنين بشكل مستمر ولحظي .

وإلمح عوض إلي أن الهيئة تسعي الي تيسير حصول المواطنين على خدمات مميكنة من خلال جميع وسائل الاتصال الحديثة التى توفر الوقت والجهد وكذلك وضع خطة تأهيل وتدريب للعاملين للوصول لأقصي درجة من الاحترافية فى التعامل مع الأنظمة والتحديات التكنولوجية الحديثة .

قال سمير أبو هاشم ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "الأهلي ممكن " ، أن الشركة تستهدف تقديم الخدمة لصالح موظفي القطاعين العام والخاص من خلال منافذ البيع المعتمدة والتي تستهدف وصولها إلي 150 ألف تاجر على مستوي الجمهورية خلال 2021/2022 مقابل 50 ألف تاجر حاليا ، موضحا أن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع سياسة نحو تعزيز سياسات الشمول المالي والتحول الرقمي فى مختلف القطاعات الاقتصادية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح .

وأكد أن الشركة بصدد إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة حكومية أو غير حكومية بخلاف التأمينات الأجتماعية مثل تحصيل مصروفات الجامعات، فضلا عن إطلاق منصة إلكترونية لحلول مدفوعات شركات المواد الغذائية .

المصرى اليوم

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