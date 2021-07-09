أوقاف السويس : «فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح» عنوان خطبة الجمعة ولا مخالفات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان «فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح» وأنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع حديثه من منبر مسجد الفاروق عمر بالعبور التابع لإدارة أوقاف الأربعين، مشيرا إلى أن الله تعالي اختص الأمة الإسلامية بمواسم فاضلة، واوقات عامرة تتضاعف فيها الحسنات، وتتنوع فيها الطاعات، حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم «افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده ،وسلوا الله أن يستر عوراتكم، وأن يؤمن روعاتكم».

وأضاف «راضي» في خطبته أن من هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، التي جعل الله عزوجل العمل الصالح فيها أكثر ثوابا وأعظم اجرا من العمل فيما سواها من الأيام فهي ايام شريفة فاضلة عالية القدر، وهي أعظم أيام الدنيا بركة ،حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم «ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام- يعني ايام العشر- قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ،فلم يرجع من ذلك بشيئ» ويقول نبينا صلي الله عليه وسلم «ما من ايام أعظم عند الله ولا احب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر ،فأكثروا فيهن من التهليل، والتكبير، والتحميد».

وأكد أن العمل الصالح اعم وأوسع من أن نحصره في باب العبادات وحدها ،بل إنه يشمل كل عمل صالح ،فيشمل أداء الفرائض والتقرب إلى الله تعالي بالنوافل ففي الحديث القدسي يقول تبارك وتعالي «ما تقرب إلى عبدي بشيئ افضل من أداء ما افترضته عليه ،وما يزال يتقرب عبدي إلى بالنوافل حتي احبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ،ولئن دعاني لأجيبنه ولئن استعاذني لأعيذنه».

وختم مناشدآ لجموع الشعب المصري بصفة عامة وشعب السويس الباسل بصفة خاصة بمشروع صكوك الأضاحي فإنه مشروع قومي ووطني ومجتمعي واجتماعي ولابد من الاهتمام والمشاركة لخدمة المجتمع وكذلك ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله داعيا أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد ويحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل سوء وشر.