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غدًا.. ٢٦٥٥ طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

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غدًا.. ٢٦٥٥ طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر غدًا.. ٢٦٥٥ طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

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قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة يصل ١٩ لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية لعدد ٢٦٥٥طالب وطالبة للشعبة الأدبية والعلمية والمكفوفين والمتفوقين وأن المديرية أنهت الإستعدادات والتجهيزات لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية.

وأشار وكيل التعليم إلى وجود الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة من تعقيم وتطهير المدارس يوميا عقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة على سلامة الجميع و أن المديرية عقدت عدة بروتوكولات بينها وبين الصحة ومديرية الأمن والكهرباء وذلك تنسيقآ لتوفير الخدمات الأمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة المعاونة بالمحافظة ومجلس الأمناء.

المصرى اليوم

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